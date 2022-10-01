استقبل تردد قناة ام بي سي MBC العراق 2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:14 م
01 أكتوبر 2022
استقبل تردد قناة ام بي سي MBC العراق 2023
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استقبل تردد قناة ام بي سي MBC العراق 2023، حيث يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، تردد قناة ام بي سي العراق، وذلك للميزات التي تمتع بها هذه القناة الرائجة في البلاد بدأ ملايين الأشخاص العراقيين في البحث عبر محركات البحث المتوفرة على الانترنت منه جوجل الشهير كما على مواقع التواصل الاجتماعي عن تردد قناة ام بي سي MBC العراق حيث تعرض مسلسلات وافلام جذابة ومشوقة، لذلك قرر فريقنا في  فلسطين اليوم   ان يرفق لكم استقبل تردد قناة ام بي سي MBC العراق 2023

 

استقبل تردد قناة ام بي سي MBC العراق 2023

القمر  نايل سات  E7WA  عربسات بدر 6

التردد  11315  MHz  11862  MHz

الدرجة  7.3  غرب 26  شرق

القطبية  عمودي  عمودي

معدل الترميز   27500 27500

معامل تصحيح الخطأ  Auto  4/3

التعديل  QPSK/DVB-S  DVB-S QPSK

تردد قناة MBC العراق الجديد على نايل سات HD

ولقد وضعنا لكم معلومات عامة MBC العراق حيث تعد الفضائية التي تعد في المرتبة الأولى لدى المشاهدين في العراق ،أنها قناة فضائية تقدم للعائلة العراقية باقة غنية ومتنوعة من البرامج والأعمال الترفيهية والكوميدية والفنية المحلية.

وبحسب ما تم تداوله عبر مواقع الإخبارية، فإن قناة ام بي سي العراق تبدأ في بثها الفعلي وعرض محتوياتها المتنوعة يوم 17 من شهر فبراير الحالي.

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قناة MBC العراق 2023

اسم المسلسل         موعد العرض        الإعادة الأولى        الإعادة الثانية         حلقات مجمعة ( 5 حلقات متتالية )

ضد مجهول ( مصري )       5 مساءاً   2 صباحاً 9 صباحاً الأحد بدءاً من 3 صباحاً

على رضا ( تركي )            6 مساءاً   3.30 صباحاً        11 صباحاً          

ابنة السفير ( تركي )            7 مساءاً   8 صباحاً 12 ظهراً السبت بدءاً من 9 صباحاً

ام بديلة ( عراقي )  9 مساءاً   5.15 صباحاً        4 مساءاً

 

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