بالفيديو مباراة نادي اتحاد بيت حانون ورفح تعيد الشغب للملاعب في غزة.. وقرار ما جرى بيد المراقب !

شهدت مباراة كرة القدم بين نادي اتحاد بيت حانون ورفح، أمس الجمعة، حالة من الشغب من قبل الجماهير في ملعب المبارة، و ارتفعت نبرة التوتر بين الفريقين نتيجة تصريحات مدرب اتحاد بيت حانون محمد العيماوي التي أشار فيها لتعرضه للضرب والشتم على يد لاعبي اتحاد رفح .

وتُعد أعمال الشغب ليست الأولى التي تحدث في ملاعب قطاع غزة، فقد شهدت العديد من المباريات العام الماضي أعمال شغب مماثلة بين العديد من الأندية الرياضية لكرة القدم في قطاع غزة.

في هذا الإطار اعتبر المحلل الرياضي علاء شمالي، أن تصريحات مدرب اتحاد بيت حانون كانت صعبة جداً، معتقداً أن هذه التصريحات لم تصدر بشكل عفوي بل لها توابع.

ورأى شمالي خلال حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الشغب في الملاعب يبقى شغب جماهيري ولا أحد يستطع أن يلوم الجماهير، وهناك محددات وقواعد لدى اتحاد كرة القدم إذا أخطأت، مبيناً أن تصريحات مدرب بيت حانون أثارت استياءً كبيراً في الساحة الرياضية بسبب التهديدات التي حملتها هذه التصريحات .

وقال :"نريد أشخاص عقلاء يقومون بحل الأزمة التي نتجت عن أعمال الشغب خلال المباراة، موضحاً أن الأزمة الآن تحولت إلى شكل رسمي بعد أن أصدرت جماهير شباب رفح بياناً يندد بتصريحات المدرب العماوي، بالاضافة لإصدار نادي خدمات رفح تصريحاً صحفياً يندد بتصريحات العماوي يقول بأنه سيقوم بتحويل كلام المدرب العيماوي للجهات القضائية".

https://www.facebook.com/100006518794452/videos/449646826982863 مدرب إتحاد بيت حانون يخرج عن صمته Posted by ‎اسامة الكحلوت‎ on Friday, September 30, 2022

وأضاف شمالي:" من الممكن أن يكون هناك قرار عقابي من اتحاد كرة القدم بنقل المباراة من نادي اتحاد رفح لمكان آخر ، وليس لكل جماهير الأندية الأخرى".

وأوضح أن مراقب المباراة هو الذي سيحدد العقوبة بعد أن يرسل تقريره إلى اتحاد كرة القدم، وبالتالي سيتم معاقبة الجمهور المخطئ.

وبين المحلل شمالي أن الأساس في منع مثل هذه الأحداث سواء الشغب أو التراشق هو الوعي الحقيقي بالروح الرياضية، مشيراً إلى أن اتحاد كرة القدم لن يصدر أي تعقيب إلا بعد إصدار مراقب المبارة لتقريره النهائي بخصوص المبارة.