ساعات تفصلنا عن مباراة نادي ليفربول وبرايتون.. التشكيلة المتوقعة

ساعات تفصلنا عن المباراة بين نادي ليفربول نظيره برايتون في المباراة المقرر اقامتها في الرابعة عصر السبت على ملعب "أنفيلد" ، وسط ترقب للمباراة التي تأتي ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023، وسط ترقب للمباراة التي يضم محمد صلاح اللاعب المصري ضمن صفوف نادي ليفربول .

تشكيل ليفربول المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ نادي ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد – فان دايك – جوميز – روبرتسون.

خط الوسط: إليوت – فابينيو – كرفاليو.

خط الهجوم: لويس دياز – فيرمينيو – محمد صلاح.

تشكيل برايتون المتوقع

بينما يتوقع أن يبدأ برايتون المباراة بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: ادم ويبستر، لويس دانك، فيلتمان.

خط الوسط: لياندرو تروسار، اينوك مويبو، اليكسيس ماك اليستير، موسيس كايسبدو، سولي مارتش.

خط الهجوم: ويليبك، باسكال جروس.

ليفربول ضد برايتون

يدخل ليفربول المباراة وهو في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 3 وخسارة واحدة بخلاف مواجهة مؤجلة أمام تشيلسي بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وتسجيل 15 هدفاً وتلقي 6.

بينما يتواجد برايتون في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في واحدة وخسارة مثلها وتسجيل 11 هدفاً وتلقي 5.

مباراة ليفربول ضد برايتون

ويحتفل محمد صلاح بالمشاركة في المباراة رقم 200 في الدوري الإنجليزي بشكل عام سواء مع ناديه الحالي ليفربول أو السابق تشيلسي.

وسبق أن شارك محمد صلاح في مباراتين مع نادي تشيلسي عندما كان لاعباً في صفوفه موسم 2013-2014، قبل أن يرحل على سبيل الإعارة الى الدوري الايطالي قبل العودة الى البريميرليج من جديد عبر بوابة الريدز.

وشارك محمد صلاح مع نادي ليفربول في 197 مباراة وبات على استعداد للاحتفال بالمباراة رقم 200 في الدوري الإنجليزي الممتاز في المباراة القادمة للريدز.

ليفربول ضد برايتون

وساهم محمد صلاح في 4 أهداف خلال الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي بعدما استطاع تسجيل هدفين وصناعة مثلهم ويأمل الفرعون في إعادة ماكينة أهدافه من جديد للمنافسة على لقب هداف البريميرليج والدفاع عن لقبه.

ونال محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي 3 مواسم في تاريخ مشاركاته مع نادي ليفربول لينضم الى أساطير قليلة استطاعت أن تحققه نفس العدد من الألقاب.