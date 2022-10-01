ارتفاع سعر الدولار في مصر اليوم السبت 1-10-2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، في هذا المقال أسعار الدولار في مصر اليوم السبت، ويبحث الكثير من المتابعين في مصر عن أسعار الدولار في مصر اليوم السبت، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقال بعنوان ارتفاع سعر الدولار في مصر اليوم السبت 1-10-2022، ولمعرفة الأسعار نرجو من سيادتكم متابعة المقال حتى النهاية.

ارتفاع سعر الدولار في مصر اليوم

ارتفع سعر الدولار اليوم في مصر خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت 1-10- 2022، في تعاملات محدودة لدى شركات الصرافة.





أسعار العملات اليوم في مصر

الدولار في السوق السوداء

تراوح سعر الدولار اليوم في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بمصر بنحو 22 و23 جنيهاً، وهذا السعرمنخفض نظراً لتراجع عمليات الاستيراد خلال الربع الأخير من العام، ولكن من المتوقع أن يرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء لأكثر من 25 جنيهاً.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) بنحو 19.48 جنيه للشراء، و19.58 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر، حيث إن يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية لدى البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 19.53 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع، وتحول ماكينات الصرافة التابعة للبنك بجميع محافظات الجمهورية الدولار بنفس السعر المعلن.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية بنحو 19.51 جنيه للشراء، و19.56 جنيه للبيع.