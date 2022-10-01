مواجهات مع الاحتلال على مفترق بلدة عرابة جنوب جنين

اندلعت، الليلة الماضية، مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب نصبها حاجزاً عسكرياً على مفترق بلدة عرابة جنوب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزاً عسكرياً على شارع جنين- نابلس بالقرب من مفترق بلدة عرابة، وأوقفت المركبات ودققت في هويات المواطنين.

وعلى إثر ذلك، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوبهم.

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز المسعودية الطريق الواصلة إلى محافظة جنين ومنعت المواطنين من المرور والعودة إلى منازلهم، ما اضطرهم لسلوك طرق بديلة.