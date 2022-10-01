سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 1-10-2022، ويبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الدولار في الأسواق السورية مقابل الليرة السورية، ويقدم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية في هذا المقال أسعار الدولار في سوريا، وهي من الموضوعات الهامة التي يبحث عنها المتابعين باستمرار، لمعرفة التغيير على هذه العملة الواسعة الانتشار، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقال بعنوان: سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 1-10-2022، ولمعرفة الأسعار نرجو منكم متابعة المقال حتى النهاية.

انخفاض سعر الدولار في سوريا اليوم

انخفض سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 1-10- 2022، فى بداية تعَامٌلات اليـوم، بشكل طفىف.





سعر الدولار اليـوم فى سوريا فى السوق السوداء

افتتحت أسعار صرف الدولار الامريكي فى السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، اليـوم، فى أسواق العاصمة دمشق على سعر شراء جاء الي 4755 ليرة، مقابل سعر بيع للدولار جاء الي 4785 ليرة.

سعر الدولار في البنك المركزي فى سوريا

واعلن البنك المركـزى السوري إنه خفّض سعر صرف العملة الي 2814 ليرة للدولار، ليقترب مـن السعر فى السوق السوداء، الذى جاء الي 3900 للدولار فى أبريل الماضي، بينما كان السعر الرَسْمِيٌّ جاء الى نحو 2500 ليرة للدولار.

سعر اليورو والريال السعودى اليـوم فى سوريا

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية، اليـوم، الي 4643 ليرة للشراء، و4677 ليرة للبيع، كَمَا جاء سعر صرف الريال السعودى مقابل الليرة السورية الي 1264 ليرة لشراء كل ريال مقابل 1275 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الدرهم الإماراتي

مـن جانب اخر، جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي اليـوم امام الليرة السورية الي 1292 ليرة للشراء، مقابل 1303 ليرات للبيع.