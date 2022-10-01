أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت1 أغسطس/2022

شهدت اسعار الذهب في الاردن اليوم السبت 1/10 أغسطس /2022 ، ارتفاعاً بعد انخفاض طرأ على سعر صرفه منذ عدة أيام ، حيث بلغ سعر صرف "عيار 24"، 40,50 قرشا، وسعر الشراء 37,70 قرشا كما وصل سعر بيع غرام الذهب "عيار 21"، الأكثر طلبا من الأردنيين، 34,40 قرشا، والشراء 32,90 قرشا، ويواصل المواطنين متابعة اسعار الذهب في الاردن اليوم السبت 1/10 أغسطس /2022

أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 1/10 أغسطس/2022

وكانت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، نشرت اليوم السبت، تسعيرة الذهب في السوق المحلية، حيث بلغ سعر صرف "عيار 24"، 40,50 قرشا، وسعر الشراء 37,70 قرشا كما وصل سعر بيع غرام الذهب "عيار 21"، الأكثر طلبا من الأردنيين، 34,40 قرشا، والشراء 32,90 قرشا ، فيما بلغ سعر بيع غرام الذهب "عيار 18"، 30,70 قرشا، والشراء 27,70 قرشا.





أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 1/10 أغسطس/2022

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

30 سبتمبر 37.88 33.15 28.41 22.10 18.94

29 سبتمبر 37.90 33.16 28.42 22.11 18.95

28 سبتمبر 37.90 33.16 28.43 22.11 18.95

27 سبتمبر 37.14 32.50 27.85 21.66 18.57

26 سبتمبر 37.07 32.43 27.80 21.62 18.53

25 سبتمبر 37.51 32.82 28.13 21.88 18.76

24 سبتمبر 37.51 32.82 28.14 21.88 18.76

23 سبتمبر 37.51 32.82 28.13 21.88 18.75

22 سبتمبر 38.14 33.38 28.61 22.25 19.07

21 سبتمبر 38.18 33.40 28.63 22.27 19.09