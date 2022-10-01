الاحتلال يفرج عن الأسير أبو جبل من جنين

أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير محمد جميل أبو جبل (23 عامًا) أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في جنين بعد اعتقال دام لـ5 سنوات.

واستقبل حشد مهيب من أبناء مخيم جنين يتقدمهم مجاهدو سرايا القدس الذين حملوا المحرر أبو جبل على أكتافهم مرددين الهتافات المساندة للأسرى الأبطال.

كما توجهت الجماهير برفقة الأسير أبو جبل لزيارة بيوت عوائل الشهداء الأربعة عبد الرحمن خازم ومحمد أبو ناعسة ومحمد براهمة وأحمد علاونة، الذين ارتقوا خلال تصديهم لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين معزين ومباركين باستشهادهم.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير أبو جبل على خلفية انتمائه لحركة الجهاد الإسلامي والقيام بأعمال مقاومة، حيث حكمت عليه بالسجن الفعلي لـ5 أعوام، أمضاها في السجون.