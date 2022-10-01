بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

أطلقت زوارق حربية إسرائيلية، اليوم السبت، عدة قذائف مدفعية ونيران أسلحتها الرشاشة والغاز السام تجاه مراكب الصيادين شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت عدة قذائف مدفعية في بحر منطقتي الواحة والسودانية شمال القطاع سمع صداها عدة مناطق، إضافة لإطلاقها النار، وقنابل الغاز السام بشكل كثيف تجاه مراكب الصيادين العاملة في المنطقة ذاتها، دون التبليغ عن إصابات في صفوف الصيادين، إلا أنهم غادروا البحر حفاظا على حياتهم.

يشار إلى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه الصيادين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.