أرسنال يستهدف ضم اللاعب لوكاتيلي مجدداً

أبدى فريق آرسنال الإنجليزي اهتمامه من جديد بضم اللاعب الإيطالي، مانويل لوكاتيلي، الذي فضل الانتقال إلى يوفنتوس العام الماضي على حساب الأول.

ويُشار إلى أنه ساهم لوكاتيلي في تتويج إيطاليا بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2020" الصيف الماضي، وكان مرشحا للانتقال إلى آرسنال أو يوفنتوس، قبل أن ينضم إلى اليوفي على سبيل الإعارة لمدة عامين مقابل 25 مليون يورو قادما من ساسولو.

وحسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو"، فإن "المدفعجية" لم ينس لوكاتيلي بعد فشل التعاقد معه العام الماضي، ويخطط للعودة إلى اللاعب من جديد في سوق الانتقالات المقبل.

جدير ذكره أنه لم يحظ لوكاتيلي بوقت إيجابي رفقة يوفنتوس، وعانى من الإرهاق العضلي هذا الموسم، إلى جانب تصريح المدرب، ماسيمليانو أليغري، بأن الفريق يملك في وسط الملعب رابيو وباريديس وبوغبا بالإضافة إلى لوكاتيلي كبديل أول.