بعد فلوريدا.. إعصار "إيان" يتغول ويضرب ولايات أخرى

ضرب إعصار "إيان"، أمس الجمعة، ساحل ولاية كارولينا الجنوبية الأميركية، بعد تدميره جزءاً كبيراً من سواحل فلوريدا خلال اليومين الماضيين.

وأصدر المركز الوطني للأعاصير تحذيرات من تسبب الإعصار في حدوث عواصف على طول سواحل ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية.

وحثت السلطات المحلية سكان الولاية على سرعة إكمال أي استعدادات بشأن العاصفة.

ومن المتوقع حدوث "فيضانات كبيرة" في سواحل الولايتين، إضافة إلى ساحل ولاية فيرجينيا (جنوب شرق)، حسب المركز.

وفي ولاية فلوريدا، تم تأكيد وفاة ما لا يقل عن 21 شخصاً، في ظل تقارير تشير، صباح السبت، إلى أن عدد الوفيات في فلوريدا وصل إلى 42.

وأول الخميس، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، فلوريدا "منطقة كوارث كبرى" بسبب الإعصار الذي خلف أضراراً كارثية واسعة النطاق في معظم أنحاء جنوب غربي الولاية، إذ لا يزال 2.6 مليون شخص دون كهرباء.

والأربعاء، اجتاح إعصار "إيان" ساحل خليج ولاية فلوريدا ليضربها بعواصف قوية وأمطار غزيرة.

