ماذا قالت القناة الـ12 العبرية عن والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن خازم  ؟

كتبت القناة ال12 العبرية صباح اليوم السبت 1/8/2022 ، عن شخصية فتحي خازم "الشخصية التي تحولت للقدوة لدى الفلسطينيين والد الاستشهاديين رعد حازم، الأول منفذ عملية ديزنكوف، والثاني الذي استشهد في اقتحام مخيم جنين الأربعاء.

وقالت القناة ان حازم في الفترة الأخيرة أصبح محبوباً أكثر من أبو عبيدة، وله لوحات إعلانية لدى الفلسطينيين، ومشاركات كثيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، وخطابات يدعوا فيها عناصر الأجهزة الأمنية للمشاركة في تنفيذ عمليات.

ويشار الى ان والد الاستشهاديين أصبح أيقونة للمقاومة في الضفة المحتلة ، ورمزاً وخاصة بعد الخطابات الرنانة التي يدعو فيها للوحدة والمقاومة .