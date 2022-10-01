باريس سان جيرمان يقدم عرضاً لميسي

يسعى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى تجديد عقد نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذي من المقرر أن ينتهي عقب نهاية الموسم الجاري.

ونقلت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن سان جيرمان قدم عرضا لميسي خلال الأيام الماضية، من أجل تجديد عقده حتى صيف 2025.

ولفتت الإذاعة إلى أن العرض يتضمن توقيع ميسي لمدة عام، مع خيار التمديد لموسم إضافي، ليستمر مع الفريق الفرنسي حتى بلوغه 38 عاما.

ويُشار إلى أن العرض لا يتضمن زيادة في راتب الأرجنتيني، حيث يقضي بحصوله على أجر مماثل، وهو 30 مليون يورو سنويا بعد اقتطاع الضرائب.

ويأتي ذلك في ظل الأنباء الواردة بشأن احتمالية عودة ميسي إلى برشلونة، في صفقة انتقال حر بمجرد انتهاء تعاقده، الصيف المقبل.

جدير ذكره أنه كان النجم الأرجنتيني قد وقع لباريس سان جيرمان لمدة موسمين، بعد فشل تجديد عقده مع البلوغرانا.