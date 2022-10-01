الذكرى التاسعة عشر لاستشهاد المجاهد مازن أسللمه "حويطات"

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بدمائهم الطاهرة، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

ميلاد فارس: بتاريخ 14 يناير عام 1973م، كانت قرية شويكة بمحافظة طولكرم على موعد مع فارسها مازن يوسف أسللمه لعائلة كريمة من عوائل فلسطين التي ربته على حب الجهاد والمقاومة، وقد تلقى تعليمه في مدارسها.

في صفوف الجهاد: بدأ فارسنا مسيرته الجهادية مبكرًا فكان من السباقين في التصدي للعدو خلال انتفاضة الحجارة عام 1987م، وقد تعرض للاعتقال أكثر من مرة في سجون الاحتلال، حيث أمضى ما مجموعه 7 سنوات ونصف على فترات.

ومع انطلاقة انتفاضة الأقصى المباركة عام 2000م، انضم فارسنا لصفوف سرايا القدس، وبرز عمله في استهداف قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيها على الطرق الالتفافية، وأصبح من المطلوبين لديها على إثر نشاطه المقاوم.

شهيدًا على طريق القدس: بتاريخ الأول من أكتوبر عام 2003م، كان فارسنا مازن على موعد مع الارتقاء نحو علياء المجد والخلود، حينما أقدمت قوات خاصة من جيش العدو متنكرة بزي مدني بنصب كمين له، حيث باغتته رصاصات الحقد الصهيوني ليرتقى ملبيًا نداء القدس مكملاً درب من سبقه من الشهداء.