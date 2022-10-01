دمشق: محاضرة سياسية تحت عنوان "فلسفة المقاومة في فكر حركة الجهاد "

أكدَ عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، الدكتور وليد القططي، أن فلسطين ستتحرر بمجهود الأمة أجمع والشعب الفلسطيني هو في طليعة الأمة جاء ذلك خلال محاضرة سياسية وفكرية بعنوان "فلسفة المقاومة في فكر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين"، نظمتها الساحة السورية للحركة لكوادرها التنظيمية ضمن قاعة الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي - رحمه الله- بالعاصمة السورية دمشق.

وتابع الدكتور القططي: إن الشهادة في سبيل الله هي حياة للفرد وللجماعة ودافع أساسي للقتال في سبيل تحرير الأرض، منوهاً بأن تكاليف الاستسلام أعلى بكثير من تكاليف المقاومة.

وأضاف د.القططي أن من واجب ابناء الحركة ابقاء العدو بحالة غير مستقرة، وإدامة القلق الأمني لديه. واستذكر الدكتور قول الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي "نحن أقوى مما نتصور والعدو اضعف مما نتصور".

وفي ختام المحاضرة ناقش الدكتور القططي استفسارات الحضور ومداخلاتهم مجيباً على اسئلتهم.