إصابة أب وابنه بجريمة إطلاق نار في شفاعمرو بالداخل المحتل

أصيب شاب، يبلغ 24 عاماً من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة ووالده بجروح وصفت بالطفيفة في جريمة إطلاق نار بمدينة شفاعمرو في الداخل الفلسطيني المحتل.

وجاء في التفاصيل، أن جناة أقدموا على إطلاق النار على شاب ووالده في حي "الكرك" بشفاعمرو، ثم لاذوا بالفرار من المكان.

وقدم طاقم طبي مما تسمى "نجمة داود الحمراء"، العلاجات الأولية للمصابين ثم جرى نقلهما، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وذكر أحد المضمدين، أن "الشاب المصاب بحالة خطيرة كان قرب منزل وهو بوعيه ويعاني من جروح في جسده، وعلى الفور قدمنا العلاجات الأولية له إذ وصفت حالته بالخطيرة".

وجاء عن مستشفى "رمبام"، أن الابن يعاني من جروح خطيرة في القسمين العلوي والسفلي من جسده، فيما وصفت حالة والده بالمتوسطة حتى الطفيفة، وكلاهما يخضعان لتلقي العلاج في قسم الطوارئ.

ويشهد المجتمع العربي تصاعداً خطيراً في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس "شرطة الاحتلال" عن القيام بدورها في لجم الظاهرة والعمل على محاربتها، بما في ذلك إغلاق الملفات وإلقاء القبض على مشتبه بهم وتقديمهم للقضاء.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية الآن، نحو 76 قتيلا بينهم 10 نساء، علما بأن حصيلة الضحايا في العام الماضي بلغت 111 ضحية بينها 16 امرأة.