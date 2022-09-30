سعر جرام الذهب في مصر بالسوق السوداء اليوم السبت 1-10-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية

سعر جرام الذهب في مصر بالسوق السوداء اليوم السبت الموافق 1-10-2022 عيار 21 و18 و24 بالدولار والجنيه للبيع والشراء بالمصنعية ، وقد بدأ مئات آلاف من الأشخاص في جميع محافظات جمهورية مصر العربية في البحث عن التفاصيل الكاملة عبر الانترنت منه محرك جوجل الشهير بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي عن سعر الذهب اليوم في مصر وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري إلى الحرص الشديد على وضع تلك الأسعار في هذه المقالة حيث ستتعرفون عليها بكل سهولة تامة ، ويترتب عليكم الآن المواصلة في المتابعة حتى النهاية علمًا أننا قمنا بتضمين مقطع فيديو يشرح ذلك أيضا .

سعر جرام الذهب في مصراليوم السبت الموافق 1-10-2022

كما جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,272 شراء 1,277

عيار 22 بيع 1,166 شراء 1,170

عيار 21 بيع 1,113 شراء 1,117

عيار 18 بيع 954 شراء 957

عيار 14 بيع 742 شراء 745

عيار 12 بيع 636 شراء 638

الاونصة بيع 39,559 شراء 39,701

الجنيه الذهب بيع 8,904 شراء 8,936

الكيلو بيع 1,272,000 شراء 1,276,571

كم سعر الذهب في مصر النهارده عيار 21

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري التالي:

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 1,044 جنيه $53.45

سعر الذهب عيار 22 957.35 جنيه $49.00

اسعار الذهب عيار 21 913.85 جنيه $46.77

اسعار الذهب عيار 18 783.29 جنيه $40.09

سعر الذهب عيار 14 609.22 جنيه $31.18

سعر الذهب عيار 12 522.19 جنيه $26.73

سعر الذهب عيار 9 391.64 جنيه $20.05

اسعار أوقية الذهب 32,480 جنيه $1,662

اسعار جنيه الذهب 7,311 جنيه $374.18

اسعار كيلو الذهب 1,044,374 جنيه $53,453

سعر الذهب في مصر اليوم السبت



سعر الذهب اليوم في مصر بالدولار للبيع والشراء

وسجل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

29 سبتمبر 1,044 913.46 782.96 608.96 521.96

28 سبتمبر 1,043 912.68 782.29 608.44 521.52

27 سبتمبر 1,022 894.00 766.28 595.99 510.84

26 سبتمبر 1,023 895.04 767.17 596.68 511.44

25 سبتمبر 1,040 909.90 779.91 606.59 519.93

24 سبتمبر 1,038 907.97 778.26 605.30 518.83

23 سبتمبر 1,031 902.04 773.17 601.35 515.44

22 سبتمبر 1,048 917.31 786.26 611.53 524.17

21 سبتمبر 1,049 917.97 786.82 611.97 524.54

20 سبتمبر 1,042 911.40 781.19 607.59 520.79

ونشير في النهاية إلى أن الفريق يقوم يوميا بوضع سعر الذهب في مصر عيار 21 و18 بالدولار والجنيه يوميا في سلسلة مقالات ، بالاضافة إلى أننا نضع اسعار الذهب في العديد من الدول الأخرى منها سوريا والاردن .