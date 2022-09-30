فيديو.. حفل تأبين لشهداء جنين بمشاركة مقاومين من الأذرع العسكرية الفلسطينية كافة

شارك المئات من المواطنين، مساء اليوم الجمعة، في حفل تأبين شهداء مدينة جنين الأربعة، الذين ارتقوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، الأربعاء الماضي.

وتخلل الحفل، عرض عسكري شارك فيه مقاتلون من فصائل المقاومة، حيث جابوا شوارع المدينة، وصولا إلى بيت عزاء الشهداء.

وحضر الحفل المئات من المواطنين، بحضور فتحي خازم، والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن خازم.

وتوعدت كتيبة جنين بكافة أذرعها في كلمة لها قوات الاحتلال، مبينة أنها أعدت للاحتلال العدة حال اقتحامه المخيم.

وقالت: "سنزرع الرعب في قلوبكم وأنتم متحصنون وإن تلمس أرجلكم الأرض سنمطركم بالرصاص".

وأضافت: "حربنا معكم حرب دين وعقيدة وستخرجون منها اذلة وسنجعلك من جماجمكم سلما نصعد به إلى الجنة"

بدوره دعا والد الشهيدين رعد وعبدالرحمن خازم، المطارد فتحي خازم إلى الوحدة ورص الصفوف للوقوف صفًا واحدًا في وجه الاحتلال، معتبرا مقاومته واجب شرعي وديني.

وأكد خازم على أهمية القتال تحت راية " لا إله إلا الله "، ونبذ الفرقة والخلافات، مستعرضاً العديد من الدروس و العبر المستوحاة من الدين و التاريخ الإسلامي وسيرة الرسول عليه السلام، في الشهادة والشهداء، الذين عاهد بالمضي على خطاهم حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وزوال الاحتلال.

وحيّا المشاركين في الوقفة الجماهيرية وعوائل الشهداء، داعيًا المواطنين في كل مكان لفتح منازلهم، وتحويلها لحاضنة للمقاومين.

واستشهد الأربعاء الماضي، مقاومون برصاص الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في مخيم جنين، وهم عبد الرحمن فتحي خازم (27 عاماً)، ومحمد أبو ناعسة من مخيم جنين، ومحمد محمود براهمة من قرية عنزة (30 عاماً)، وأحمد نظمي علاونة من مدينة جنين (26 عاماً)، إلى جانب إصابة 44 مواطناً بجروح مختلفة.



