الخارجية الفلسطينية: ردود الفعل الدولية على استشهاد الطفل سليمان غير كافية

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، ردود الفعل الدولية على استشهاد الطفل ريان سليمان يوم أمس في بيت لحم، بأنها "غير كافية؛ ما لم ترتبط بضغط حقيقي على الاحتلال لإجباره على القيام بتحقيقات جدية، بمراقبة ومشاركة دوليّتين".

وأكدت الخارجية، في بيان لها وصل فلسطين اليوم الإخبارية نسخه منه، اليوم الجمعة، أن "عدم الضغط لن يفضي تحقيق جدي، خاصة أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تجاهلت بالكامل مطالبات دولية سابقة لتحقيقات بأحداث سابقة مماثلة".

وأضاف البيان: أنه من الواضح أن الاحتلال لن تستمع لهذه المطالبات لأنها خجولة، ولا تصل لمستوى الضغط الحقيقي"، موضحةً أن "الاحتلال الاسرائيلي لا يهتم على الإطلاق لحياة الإنسان الفلسطيني، لذلك أصدر القادة السياسيون والعسكريون تعليمات واضحة لتسهيل إطلاق النار على الفلسطيني بهدف القتل".

وعدت الخارجية، أن "الطفل الصغير ريان ضحية إرهاب جيش الاحتلال وانحطاطه الأخلاقي، بكل وضوح وعن سبق إصرار وتعمد".

وشدّدت على "وجوب محاكمة هذا الجيش الذي يستهدف الأطفال الفلسطينيين، خاصة وأن اليوم هي الذكرى السنوية لاستشهاد الطفل محمد الدرة، الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي".

من جهة أخرى، رحبت وزارة الخارجية بـ"ردود الفعل الدولية التي اعقبت استشهاد الطفل ريان سليمان، والتي طالبت دولة الاحتلال بإجراء تحقيق فوري بظروف استشهاده، خاصة مطالبتي الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية".

وأعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، الخميس، استشهاد الطفل ريان سليمان (7 سنوات)، إثر توقف قلبه خلال مطاردة قوات الاحتلال الإسرائيلي له، في بلدة تقوع، جنوب شرقي بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة.