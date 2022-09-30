ترامب يحذر: تفجير خطي "نورد ستريم 1 و2" الناقلان للغاز الروسي قد يؤدي إلى حدوث تصعيد عسكري

حذّر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، من خطورة تفجير خطي الغاز الروسيين "نورد ستريم 1 و2" الممتمد من روسيا لدول أوروبا.

وقال ترامب-خلال تدوينة نشرها في موقع "تروث سوشيال- إن " تعرض خط أنابيب الغاز نورد ستريم- 1 ونورد ستريم- 2 للتخريب،"قد يؤدي هذا إلى تصعيد عسكري كبير أو حرب".

وأعلنت وسائل إعلام أوروبية، قبل يومين، تعرض خطي نورد ستريم 1 و2، المخصصين لنقل الغاز الروسي نحو أوروبا إلى التفجير بظروف غامضة، ما أثار تساؤلات عدة حول التأثيرات المحتملة لهذا الحدث على إمدادات الطاقة، والبدائل التي يمكن أن تتخذها دول أوروبا لتعويض النقص الحاد في الغاز الروسي.