اعتداءات متواصلة لقوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة والقدس

تصاعدت اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، اليوم الجمعة، في القدس والضفة الغربية.

وفي القدس، قالت مصادر محلية إن الشاب مصطفى أبو الهوى من بلدة الطور، تعرض لإبعاد عن القدس من قبل سلطات الاحتلال لمدة 4 أشهر.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السيدة فاطمة خضر، أثناء تواجدها قرب باب المجلس بالبلدة القديمة من القدس.

أما في سلفيت، فأضرم مستوطنون النار، مساء اليوم، في عدد من أشجار الزيتون والأشجار الحرجية غرب كفر الديك غرب المدينة.

وقال شهود عيان إن مجموعة من المستوطنين أشعلوا النار في الأعشاب الجافة والتي انتشرت بمنطقة واسعة من الأراضي، وقد سبق وأحرقوا الحقول أكثر من مرة.

وبينت المصادر أن المستوطنين المعتدين على أراضي غرب كفر الديك، قدموا من مستوطنة عليه زهاف، وبدوئيل.

وفي وقت سابق اليوم، قطع مجموعة من مستوطني مستوطنة بروخين المقامة على أراضي بلدة بروقين قضاء سلفيت أشجار الزيتون، ونشروا أخشابها.

أما في نابلس، فقد نفذ مستوطنون، أعمال عنف وعربدة وسط بلدة حوارة جنوب المدينة.

واقتحم مجموعة من المستوطنين البلدة وسط أعمال استفزازية، ومحاولة الاعتداء على مركبات المواطنين.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في البلدة وعلى مدخل بلدة بيتا، ما أدى لاندلاع مواجهات.