من هو اللاعب خالد الزيلعي ويكيبيديا .. طبيعة مرض خالد الزيلعي اللاعب السعودي توفى اليوم الجمعة

من هو اللاعب السعودي خالد الزيلعي الذي توفي بمرض عضال اليوم الجمعة 30-9-2022 ، وبعد أن تم التغريد على هاشتاق خالد الزيلعي في ذمة الله المتصدر لقائمة التريند على تويتر فقد لاحظ فريق فلسطين اليوم بعدها وجود عمليات بحث على محرك جوجل الشهير ما دفعنا إلى الحرص الكبير على وضع التفاصيل التي نجيب من خلالها عن استفسارات الجمهور فيما يتعلق بهذا اللاعب الذي قامت وسائل إعلام سعودية محلية في الحديث عن خبر فراقه ، وعن التفاصيل يترتب عليكم المتابعة حتى النهاية وهي مرفقة بالفيديو والصور .

من هو خالد الزيلعي ويكيبيديا

وفي بداية المقالة التي سوف نتحدث به عن سبب وفاة خالد الزيلعي اللاعب السعودي وموعد الدفن ويكيبيديا وضعنا لكم معلومات عامة عن اللاعب وهو من مواليد (16 مايو 1987 - 30 سبتمبر 2022)، إذ يعد لاعب كرة قدم سعودي، يُجيد اللعب في مركز الوسط. كما أنه لعب لنادي النصر السعودي، كما سبق له أن مثّل المنتخب السعودي.

كما ونشير لكم إلى أن اللاعب خالد الزيلعي لعب في وقت سابق مع نادي أبها السعودي، كما ولعب مع نادي النصر السعودي في موسم 2009 وفي موسم 2015 تم انتقاله لنادي التعاون بنظام الاعارة مع افضليه شراء عقده. أما عن سبب وفاته فهو في الفقرات التالية .

سبب وفاة خالد الزيلعي اللاعب السعودي

وحول التفاصيل التي نجيب فيهما عن سبب وفاة خالد الزيلعي اللاعب السعودي فإنه قد توفي اليوم عن عمر ناهز 35 عاما نتيجة تعرض لمعرض عضال عُرف بمرض (التصلب الجانبي الضموري) في احدى مشافي الرياض كان قد أصيب بها خلال الفترة الماضية أي في عام 2020 واشتدت عليه المرض غلا أن فارق الحياة .

موعد دفن اللاعب خالد الزيلعي

ومن المقرر ان يتم دفن اللاعب خالد الزيلعي خلال الساعات المقبلة القليلة من أمام منزله بعد الصلاة عليه بأقرب مسجد من بيته الكائن في الرياض ويتم تشيعه إلى مثواه في أحد المقابر .

وفاة خالد الزيلعي

حساب شفيقة علقت على وفاة خالد الزيلعي قائلةً : "اللّهم ارحمه و اغفرله و نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللّهم اجعل ما اصابه تكفيراً لذنوبه و ارزقه الجنة من غير حساب ولا سابق عذاب".

عبد العزيز بغلف كتب عبر حسابه على تويتر : "اللهم أغفر لعبدك خالد .. واجعل ما أصابه كفارة له .. واجعل مستقرة الفردوس الأعلى".

أريج علقت : "ذهب إلى أرحم الراحمين ما أقصر الدنيا وكم هي تافه من النشاط والقوة واللياقة و الشهرة ولعب كرة القدم إلى مرض أنهكه وأثقل قواه نسأل الله أن يجعل هذا المرض تطهير له وأن يعوض شبابه الجنة و يصبر أهله ومحبيه ولا حول ولا قوة إلا بالله ".

د. صفوان السويكت كتب : "أسأل الله عز وجل أن يغفر لعبده خالد الزيلعي وأن يجعل ما أصابه تكفيرا ورفعة للدرجات ،، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى والحمد لله .. أحسن الله عزاء أهله ومحبيه في كل مكان ولا حول ولا قوة إلا بالله".

سامي الحريري علق : "اللهم أرحم عبدك خالد الزيلعي وأجعل ما أصابه كفارة له .. اللهم روحاً صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء .. اللهم أغفر له و أنظر إليه بعين لطفك و كرمك يا أرحم الراحمين .. اللهم نور قبره ووسع مدخله و آنس وحشته وأجعل قبره روضة من رياض الجنة .. آمين ".

عماد الحوسني علق على وفاة اللاعب خالد الزيلعي : "خبر محزن ..خالص العزاء لأهله وذويه وأحبابه ، رحمة الله عليه رحمة واسعة وأدخله الله فسيح جناته يا رب العالمين ، اللهم أنزله منازل الشهداء وأجعل عيشه في قبره عيش السعداء ، وأجعله في الجنة مرافقآ للأنبياء يا رب العالمين".