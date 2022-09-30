إليك سبب وفاة خالد الزيلعي اللاعب السعودي في نادي النصر وموعد الدفن ويكيبيديا

سبب وفاة خالد الزيلعي اللاعب السعودي وموعد الدفن ويكيبيديا ، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما على تويتر والفيسبوك غرد اليوم الجمعة 30-9-2022 تحت هاشتاق خالد الزيلعي في ذمة الله مئات الالاف من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية حيث قدموا التعازي والمواساة عن وفاته فيما قام أخرون بالبحث عبر محرك جوجل الشهير في معرفة طبيعة المرض الذي ألم به، وهذا الامر بكل تأكيد دفع فريق فلسطين اليوم في الحرص الشديد في نشر هذه المقالة التي نجيب من خلالها عن التفاصيل حول ذلك كما أننا وضعنا لكم بعض من تغريدات المواطنين عليه .

سبب وفاة خالد الزيلعي اللاعب السعودي

وحول التفاصيل التي نجيب فيهما عن سبب وفاة خالد الزيلعي اللاعب السعودي فإنه قد توفي اليوم نتيجة تعرض لمعرض عضال عُرف بمرض (التصلب الجانبي الضموري) في احدى مشافي الرياض كان قد أصيب بها خلال الفترة الماضية واشتدت عليه المرض غلا أن فارق الحياة .

موعد دفن اللاعب خالد الزيلعي

ومن المقرر ان يتم دفن اللاعب خالد الزيلعي خلال الساعات المقبلة القليلة من أمام منزله بعد الصلاة عليه بأقرب مسجد من بيته الكائن في الرياض ويتم تشيعه إلى مثواه في أحد المقابر .

وفاة خالد الزيلعي لاعب النصر

وفاة خالد الزيلعي

حساب شفيقة علقت على وفاة خالد الزيلعي قائلةً : "اللّهم ارحمه و اغفرله و نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللّهم اجعل ما اصابه تكفيراً لذنوبه و ارزقه الجنة من غير حساب ولا سابق عذاب".

عبد العزيز بغلف كتب عبر حسابه على تويتر : "اللهم أغفر لعبدك خالد .. واجعل ما أصابه كفارة له .. واجعل مستقرة الفردوس الأعلى".

أريج علقت : "ذهب إلى أرحم الراحمين ما أقصر الدنيا وكم هي تافه من النشاط والقوة واللياقة و الشهرة ولعب كرة القدم إلى مرض أنهكه وأثقل قواه نسأل الله أن يجعل هذا المرض تطهير له وأن يعوض شبابه الجنة و يصبر أهله ومحبيه ولا حول ولا قوة إلا بالله ".

د. صفوان السويكت كتب : "أسأل الله عز وجل أن يغفر لعبده خالد الزيلعي وأن يجعل ما أصابه تكفيرا ورفعة للدرجات ،، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى والحمد لله .. أحسن الله عزاء أهله ومحبيه في كل مكان ولا حول ولا قوة إلا بالله".

سامي الحريري علق : "اللهم أرحم عبدك خالد الزيلعي وأجعل ما أصابه كفارة له .. اللهم روحاً صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء .. اللهم أغفر له و أنظر إليه بعين لطفك و كرمك يا أرحم الراحمين .. اللهم نور قبره ووسع مدخله و آنس وحشته وأجعل قبره روضة من رياض الجنة .. آمين ".

عماد الحوسني علق على وفاة خالد الزيلعي : "خبر محزن ..خالص العزاء لأهله وذويه وأحبابه ، رحمة الله عليه رحمة واسعة وأدخله الله فسيح جناته يا رب العالمين ، اللهم أنزله منازل الشهداء وأجعل عيشه في قبره عيش السعداء ، وأجعله في الجنة مرافقآ للأنبياء يا رب العالمين".

من هو خالد الزيلعي ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها عن سبب وفاة خالد الزيلعي اللاعب السعودي وموعد الدفن ويكيبيديا وضعنا لكم معلومات عامة عن اللاعب وهو من مواليد (16 مايو 1987 - 30 سبتمبر 2022)، إذ يعد لاعب كرة قدم سعودي، يُجيد اللعب في مركز الوسط. لعب لنادي النصر السعودي، كما سبق له أن مثّل المنتخب السعودي.