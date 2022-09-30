النرويج تتخذ قرارًا بشأن الحدود مع روسيا

أكدت وزارة العدل والأمن العام في النرويج، اليوم الجمعة، إن أوسلو ستشدد الرقابة على حدودها مع روسيا، بعد قرار التعبئة الجزئية الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت وزارة العدل، أن النرويج تستعد لزيادة محتملة في المعابر الحدودية غير القانونية، تحسبا لقيام روسيا بحظر مغادرة مواطنيها البلاد.

وقالت الوزارة النرويجية إن مروحية تابعة للشرطة ستتمركز في المنطقة بهدف مراقبتها بدءا من يوم الجمعة.

وتشترك النرويج في حدود بطول 198 كيلومترا مع روسيا، في أقصى شمال البلاد، ولا يوجد سوى معبر حدودي رسمي واحد بين الدولتين في ستورسكوخ.

وفرضت النرويج في مايو الماضي مزيدا من القيود على دخول المواطنين الروس إلى أراضيها.

وقالت وزيرة العدل النرويجية إيملي إنجر ميهل: "سنغلق الحدود سريعا، حال الضرورة".