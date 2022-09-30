إصابة طفل برصاص الاحتلال في بيت لحم

أصيب، اليوم الجمعة، طفل بالرصاص وعشرات المواطنين بالاختناق واعتقل طفلان، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عايدة شمال بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات تركزت في منطقة المفتاح على المدخل الشرقي، أطلق خلالها الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى الى إصابة طفل (8 سنوات) برصاصة في جلدة الرأس، وعشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت طفلين-لم تعرف هويتهما بعد- خلال المواجهات.

وكان العشرات قد أصيبوا بالاختناق في المواجهات التي اندلعت في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل ريان سليمان (7 أعوام) الى مثواه الأخير.