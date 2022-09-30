بالفيديو والصور شاهد| هروب جنود الاحتلال من حجارة الشبان بكفر قدوم شرق قلقيلية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:10 م
30 سبتمبر 2022
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هروب جنود الاحتلال من حجارة الشبان في كفر قدوم شرق قلقيلية

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