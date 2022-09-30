تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الخميس
20° - 20°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.5
يورو
3.36
جنيه مصري
0.18
دينار أردني
4.94
جنيه إسترليني
3.76
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
بالفيديو والصور
شاهد| هروب جنود الاحتلال من حجارة الشبان بكفر قدوم شرق قلقيلية
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:10 م
30 سبتمبر 2022
هروب جنود الاحتلال من حجارة الشبان في كفر قدوم شرق قلقيلية
متعلقات
وقفة في قلقيلية إسناداً للأسرى في سجون الاحتلال
02:42 م
يديعوت : جنود الاحتلال في جنين واجهوا نيران شديدة وتم إلقاء عبوات ناسفة شديدة للغاية
12:31 م
4 إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم
03:21 م
5 إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم بقلقيلية
04:01 م
عاجل