أوكرانيا: مقتل 25 مدنيا وإصابة 50 آخرين بغارة روسية في زابوريجيا

قتل 25 شخصا على الأقل اليوم، الجمعة، في غارة استهدفت سيارات مدنية في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من منطقة زابوريجيا، التي تحتل القوات الروسية أجزاء منها.

وتبادل الروس والأوكرانيون الاتهامات بهذا القصف على موقع قريب من مدينة زابوريجيا، ويتجمع المدنيون هناك للحصول على تصريح للتوجه إلى المنطقة المحتلة.

وفي موقع الانفجار شوهدت حوالى 15 سيارة حطمت نوافذها. وأصابت القذيفة ساحة انتظار في مركز عبور للنازحين على بعد نحو عشرة أمتار من السيارات.

وقال حاكم الإقليم الأوكراني، أولكسندر ستاروخ، على تطبيق تلغرام إنه "شن العدو هجوما صاروخيا على قافلة إنسانية من المدنيين". وأضاف أنه "كان الناس يقفون في طوابير للذهاب إلى المنطقة المحتلة مؤقتًا ومقابلة أقارب وتلقي مساعدة"، وكتب "فلتحترقوا في جهنم أيها الروس".

وقال مكتب المدعي العام الأوكراني إن 25 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب خمسون آخرون بجروح.

واتهم ممثل الاحتلال الروسي، فلاديمير روغوف، القوات الأوكرانية بإطلاق النار على هذه الآليات لمنع هؤلاء المدنيين من الوصول إلى المنطقة المحتلة. واتهم أوكرانيا بأنها "ضربت شعبنا الذي كان ينتظر في الطابور".

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل إن الاتحاد الأوروبي يدين "بأشد العبارات" الهجوم "الشنيع" الذي شنته روسيا على قافلة من الآليات المدنية وأدى إلى سقوط 25 قتيلا الجمعة في جنوب أوكرانيا.

وكتب بوريل في تغريدة على تويتر "هجوم روسي شنيع آخر على المدنيين وهذه المرة ضد قافلة إنسانية تقدم مساعدات أساسية للأشخاص الذين يعيشون في الجزء غير الخاضع لسيطرة الحكومة من منطقة زابوريجيا". وأضاف بوريل "يجب محاسبة المسؤولين" عن الهجوم.

من جهة أخرى، قتل مسؤول بإدارة الاحتلال الروسي في منطقة خيرسون المجاورة، الليلة الماضية، في غارة أوكرانية، حسب السلطات المحلية.

وقتل أليكسي كاترينيتشيف، النائب الأول لرئيس إدارة منطقة خيرسون والمسؤول عن الأمن، "في ضربة دقيقة" نفذتها القوات الأوكرانية باستخدام صاروخين أطلقهما نظام هيمارس على منزله، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن كيريل ستريموسوف أحد كوادر الاحتلال الروسي.

وهذا المسؤول تابع لوزارة حالات الطوارئ الروسية وعمل مع الأجهزة الأمنية، حسب الوزراة.