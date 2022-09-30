جامعة أمريكية تسن قوانين ضد وجود اليهود فيها

بدأت كلية الحقوق في الجامعة المرموقة في كاليفورنيا “بيركلي” العام الدراسي بسن قوانين ضد اليهود وتستبعد وجودهم فيها.

وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم” إنه تم سن قوانين صارمة معادية للصهيونية من خلال إعداد لوائح من شأنها ضمان عدم دعوة “المحاضرين الإسرائيليين” أو أولئك الذين يدعمونهم من الصهاينة أبدًا.

وحسب الصحيفة فإن الحديث يدور عن تعديل على اللوائح التي بدأتها تسع مجموعات طلابية مختلفة في المدرسة؛ إذ تشكل هذه المجموعات نسبة كبيرة من الطلاب وتشمل “بيركلي” للقانون، وجمعية طلاب القانون في آسيا والمحيط الهادئ الأمريكية، ورابطة طلاب القانون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وطلاب القانون من أصل أفريقي.

كما سيتم طرد عميد القانون في “بيركلي” “إيروين تشامكينسكي” وفقًا للّوائح الجديدة، بالإضافة إلى 90٪ من طلابه اليهود.

ومن المهم ذكره أن “بيركلي” ليست أول مؤسسة تسن قوانين معادية للصهيونية، فقد طردت جامعة نيويورك طالبين صهيونيين، وأقالت جامعة جنوب كاليفورنيا نائبة رئيس مجلس الطلاب اليهود “روز كيتش” من منصبها.

وحاولت جامعة “تافتس” في بوسطن عزل عضو لجنة العدالة الطلابية “ماكس برايس” من لجنة العدل في مجلس الطلاب بسبب تصريحاته لصالح “إسرائيل”.

وتعكس عمليات الطرد والإقالات زيادة معاداة اليهود في الجامعات ما يعتبر انتقادًا ل “سياسة إسرائيل”. وتحذر المنظمات اليهودية منذ وقت طويل من أن معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية بشكل واضح.