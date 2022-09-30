بالصور بوتين يعلن رسميا ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا

أعلن الروسي الروسي فلاديمير بوتين ضم 4 مناطق من أوكرانيا للاتحاد الروسي، وقام بتوقيع مرسوم انضمام زابوروجيا وخيرسون ودونيتسك ولوجانسك إلى روسيا، حيث حث الدول الغربية على احترام حرية اختيار المناطق التي وقعت بها الاستفتاءات.

وقال بوتين خلال توقيع اتفاقيات انضمام المناطق إلى بلاده، في موسكو: "المواطنون في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه قاموا باختيارهم بالانضمام إلى روسيا وهذا حقهم، حق تقرير المصير".

وأضاف بوتين : "على نظام كييف، أن يعلم أن سكان هذه المناطق أصبحوا من مواطني روسيا وإلى الأبد، سوف نستعيد كافة أراضينا ونحمي شعوبنا بكل ما نملك من وسائل".

وأظهرت نتائج الاستفتاء، الذي أُقيم الأسبوع الماضي، أن أغلبية كبيرة من كل إقليم - دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريزهيا - يصوتون للانضمام إلى الاتحاد الروسي، وتشكل المناطق، التي تشكل الجانبين الشرقي والجنوبي للبلاد، ما يقرب من 15٪ من أراضي أوكرانيا.



