الاتحاد الأوروبي يطالب بتقديم قتلة الطفل ريان سليمان للعدالة

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن صدمته من استشهاد الطفل ريان سليمان أمس الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لقرية تقوع بمحافظة بيت لحم.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له: "صدمنا المقتل المفجع للطفل ريان سليمان البالغ من العمر 7 سنوات أمس خلال عملية القوات الإسرائيلية في قرية تقوع في الضفة الغربية المحتلة. تعازينا الحارة لعائلته".

وأكد أن "الأطفال يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي"، مشددا على أنه "يجب على السلطات الإسرائيلية التحقيق في ملابسات هذا الحادث بشكل سريع وكامل، من أجل تقديم الجناة إلى العدالة".