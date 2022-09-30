أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 30 سبتمبر أيلول 2022، تتصدر أسعار الذهب في مصر محركات البحث عبر موقع جوجل و محركات البحث الأخرى، و لا سيما من قبل التجار و المستثمرين، و لذلك يسعى "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لرصد أسعار الذهب في مصر بشكل يومي، لكي يبقى متابعينا على اطلاع بتحديثات أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري، و في هذه المقالة يرصد لكم الفريق أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً في مصر، تزامناً مع صعود في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وجاء ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر مدعوما بشكل أساسي من الصعود العالمي على خلفية تراجع الدولار ورغم ارتفاع عائدات سندات الخزانة والمخاوف من تشديد البنك المركزي الأمريكي السياسة النقدية على المعدن الأصفر.

سعر الذهب عيار 24 في مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر إلى 1287 جنيهاً مقابل 1286 جنيهاً، أمس، بحسب منصة "egypt.gold-price-today" لرصد أسعار الذهب بمصر.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر إلى 1126 جنيهاً مقابل 1125 جنيهاً، أمس.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر إلى 965 جنيهاً مقابل 964 جنيهاً، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 751 جنيها مقابل 750 جنيها، أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر إلى 643 جنيها.

سعر أونصة الذهب اليوم في مصر

وقفز سعر أونصة الذهب اليوم في مصر إلى 40.021 ألف جنيه مقابل 39.986 ألف جنيه، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

كما زاد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر إلى 9008 جنيهات مقابل 9 آلاف جنيه، أمس.

سعر الذهب اليوم عالميا

وعالميا ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار الذي يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل كلفة على المشترين الأجانب.

وزاد سعر الذهب في العقود الآجلة تسليم ديسمبر 2022 بنسبة 0.62% إلى 1679 دولارا للأوقية بحلول الساعة 3:33 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

كما قفز سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7% إلى 1672.17 دولار للأوقية بحلول الساعة 3:46 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.