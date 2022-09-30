أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 في السعودية، يرصد لكم "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب مقابل الريال السعودي في تعاملات اليوم، حيث يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب في السعودية، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً في السعودية خلال التعاملات تزامناً مع صعود في الأسواق العالمية.

وجاء ارتفاع أسعار الذهب اليوم في السعودية مدعوما بشكل أساسي من الصعود العالمي على خلفية تراجع الدولار ورغم ارتفاع عائدات سندات الخزانة والمخاوف من تشديد البنك المركزي الأمريكي السياسة النقدية على المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية إلى 201.86 ريال (53.70 دولار) مقابل 199.57 ريال (52.98 دولار)، أمس بحسب منصة " gold-price-today" المختصة في رصد أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في السعودية

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية (الأكثر تداولاً بالأسواق) إلى 176.63 ريال (46.99 دولار) مقابل 174.62 ريال (46.36 دولار)، أمس.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 في التعاملات الصباحية اليوم في السعودية إلى 151.40 ريال (40.28 دولار) مقابل 149.68 ريال (39.74 دولار)، أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 117.75 ريال (31.33 دولار) مقابل 116.41 ريال (30.91 دولار)، أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السعودية

وزاد سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية إلى 6278 ريالا (1,670 دولارا) مقابل 6207 ريالات (1648 دولارا)، أمس.

وارتفع سعر الجنيه الذهب صباح اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) إلى 1413 ريالا (375.94 دولار) مقابل 1397 ريالا (370.90 دولار)، أمس.