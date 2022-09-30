أسعار الذهب في الأردن خلال تعاملات اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022

أسعار الذهب في الأردن في تعاملات اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022، يبحث الكثير من المتابعين في الأردن عن أسعار الذهب من كافة العيارات، و خصوصاً التجار و المستثمرين و الأشخاص المقبلين على الزواج من الرجال و النساء، و ازدادت عمليات البحث عن أسعار الذهب مقابل الدينار الأردني على محرك جوجل، و مواقع التواصل الاجتماعي، و لذلك يرصد لكم "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب في الأردن، خلال تعاملات اليوم الجمعة.

أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022

زادت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة 30 سبتمبر/أيلول 2022، تزامناً مع صعود في الأسواق العالمية.

وجاء ارتفاع أسعار الذهب اليوم في الأردن مدعوما بشكل أساسي من الصعود العالمي على خلفية تراجع الدولار ورغم ارتفاع عائدات سندات الخزانة والمخاوف من تشديد البنك المركزي الأمريكي السياسة النقدية على المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن إلى 38.08 دينار (53.70 دولار) مقابل 37.34 دينار (52.66 دولار)، أمس بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولًا في الأسواق) إلى 33.32 دينار (46.99 دولار) مقابل 32.67 دينار (46.08 دولار)، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 28.56 دينار (40.28 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 22.21 دينار (31.33 دولار).

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 12 إلى 19.04 دينار (26.85 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الأردن

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن إلى 1.184 ألف دينار (1670 دولارا) مقابل 1.161 ألف دينار (1638 دولارا)، أمس.

وزاد سعر الجنية الذهب اليوم في الأردن إلى 266.54 دينار (375.94 دولار) مقابل 261.36 دينار (368.60 دولار)، أمس.

سعر الذهب اليوم عالميا

وعالميا ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار الذي يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل كلفة على المشترين الأجانب.

وزاد سعر الذهب في العقود الآجلة تسليم ديسمبر 2022 بنسبة 0.62% إلى 1679 دولارا للأوقية بحلول الساعة 3:33 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

كما قفز سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7% إلى 1672.17 دولار للأوقية بحلول الساعة 3:46 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.