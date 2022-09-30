بيان صادر عن كتائب المجاهدين في الضفة الغربية

أعلنت كتائب المجاهدين في الضفة الغربية أن مقاتليها أطلقوا النار يوم أمس الخميس باتجاه سيارة للمستوطنين على طريق رقم 60 بالقرب من مستوطنة "كريات اربع"، المقامة على أراضي المواطنين بمدينة الخليل.

و فيما يلي نص البيان الصادر عن كتائب المجاهدين:

بسم الله الرحمن الرحيم

"قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ"

صدق الله العظيم

بلاغ عسكري صادر عن كتائب المجاهدين في الضفة الفلسطينية

يا جماهير شعبنا الفلسطيني المجاهد الصابر .. يا أهل القدس ..

يا أهل ضفة الأحرار ضفة الثوار ..

يا أهل غزة العزة ..

يا فلسطينيي الداخل والخارج ..

نزف إليكم بشرى قيام كتائب المجاهدين – الضفة الفلسطينية خلية رقم (314) بتنفيذ عملية إطلاق النار يوم الخميس 29 سبتمبر 2022م الساعة 14:40، حيث تم استهداف سيارة للمغتصبين الصهاينة وذلك على طريق 60 في ما يسمى مستوطنة حفات غال بالقرب من كريات أربع المقامة على أراضينا المحتلة في خليل الرحمن.

وإن قيامنا بهذه العملية هو رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق أهلنا في ضفة الأحرار، ورداً على اقتحامات العدو للمسجد الأقصى.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

كتائب المجاهدين – الضفة الفلسطينية

الإعلام العسكري

04 ربيع الأول 1444هـ

الموافق 30 سبتمبر 2022