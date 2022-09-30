استطلاع معاريف: نتنياهو لا يمتلك أغلبية في انتخابات الكنيست

نشرت صحيفة معاريف صباح اليوم الجمعة استطلاعاً للرأي أشار إلى أن كتلة نتنياهو لن تصل إلى أغلبية في انتخابات كنيست العدو في الأول من نوفمبر القادم.

وفيما يلي نتائج استطلاع الرأي لصحيفة معاريف:

الليكود – 31 مقعدا

يش عتيد – 24 مقعدا

همحنية همملختي – 13 مقعدا

الصهيونية الدينية – 13 مقعدا

شاس – 8 مقاعد

يهودات هتوراة – 7 مقاعد

العمل – 5 مقاعد

إسرائيل بيتنا – 6 مقاعد

ميرتس – 5 مقاعد

راعام 4 مقاعد

أما نتيجة القائمة المشتركة ( الطيبي+عودة) فهي 4 مقاعد.

ولم يتجاوز البيت اليهودي الذي تقوده شاكيد مرة أخرى نسبة الحسم، إضافة لحزب التجمع بقيادة سامي شحادة والذي تم استبعاده من التنافس على انتخابات الكنيست بقرار من لجنة الانتخابات المركزية للعدو أمس الخميس.