سبب وفاة موسى الدلح أحد زعماء قبائل سيناء الداعمين للدولة المصرية| من هو موسى الدلح؟

توفي موسى الدلح ابن قرية وادي العمر وعشيرة الدلوح من قبيلة الترابين العريقة بسيناء، عن عمر يناهز 55 عاما، أمس الخميس، وهو أحد مؤسسي اتحاد قبائل سيناء والمتحدث باسم قبيلة الترابين.

ولعب الدلح دورا وطنيا في محاربة الإرهاب في سيناء مع رفيقيه في الدرب الراحل سالم أبو لافي، أحد القيادات التي كانت تحارب "داعش" بجوار أحمد المنسي جنوب رفح، وإبراهيم العرجاني رئيس اتحاد قبائل سيناء الحالي ورجل الأعمال السيناوي.

ولعب الثلاثة دورا هاما ومحوريا في دعم الدولة بداية من أحداث ثورة 25 يناير عام 2011 وحتى الآن.

والدلح خريج كلية الألسن جامعة عين شمس، كان من الخطباء المتميزين في سيناء، وهو أول من أعلن عن إقامة اتحاد قبائل سيناء لمحاربة "داعش" لدعم الدولة في حربها ضد الإرهاب بسيناء.

وقال اللواء أحمد مطريد، ضابط الشرطة السابق الذى عمل لسنوات طويلة في مجال مكافحة الإرهاب فى سيناء لـRT، إن "وفاة موسى الدلح خسارة كبيرة فقد كانت له بصمات واضحة فى مكافحة الدواعش والإرهاب بشمال سيناء على مدى سنوات طويلة"، مشيرا إلى أن "قبيلة الترابين عرف عنها ولائها للدولة المصرية ولمؤسساتها وفقدت العديد من رجالها في الحرب على الإرهاب".