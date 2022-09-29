سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنوك و السوق الموازية اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في تعاملات اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022، يرصد لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار العملات في السودان في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، حيث شهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً في السودان اليوم لدى البنك المركزي والسوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في السودان

و ارتفع سعر الدولار اليوم في بنك السودان المركزي ليصعد إلى مستوى 571.72 متوسط ترجيحي لدى الصرافات، و576.88 متوسط ترجيحي لدى المصارف التجارية، بحسب ما نشره بنك السودان المركزي "cbos.gov.sd".

أسعار العملات اليوم في السودان

وزاد سعر الدولار في السوق السودانية الموازية غير الرسمية (السوداء) ليتراوح بين 583 و585 جنيها لكل دولار واحد، ورغم ندرة الدولار بسوق الصرف السودانية، إلا أن الطلب عليه يتراجع خلال الربع الأخير من العام، بفعل انخفاض عمليات الاستيراد خلال هذه الفترة.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في السودان

سجل سعر اليورو اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 547 جنيها في الصرافات، و551.94 جنيه في المصارف التجارية، فيما جاء سعر العملة الأوروبية في السوق السودانية السوداء بنحو 585 جنيهاً.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 610.87 جنيه في الصرافات، و616.39 جنيه في المصارف التجارية، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 740 جنيهاً.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 151.93 جنيه في الصرافات، و153.30 جنيه في المصارف التجارية، وجاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية بنحو 153 جنيهاً.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة لدى البنك المركزي بنحو 155.62 جنيه في الصرافات، و157.03 جنيه في المصارف التجارية، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية بنحو 158 جنيهاً.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان خلال مستهل تداولات اليوم 30 سبتمبر 2022 لدى البنك المركزي بنحو 1836.44 جنيه في الصرافات، و1853.03 جنيه في المصارف التجارية.