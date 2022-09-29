تحديث تردد قناة ام بي سي MBC العراق 2023 الجديد مباشر على نايل سات وعرب سات HD

بسبب عمليات البحث على تردد قناة ام بي سي MBC العراق 2023 الجديد على نايل سات وعرب سات HD ، قام فريق فلسطين اليوم بكتابة هذه السطور التي تجيب فيها عن استفسار الجمهور العراقي في الوصول إلى تردد قناة ام بي سي MBC العراق ، إذ ان خطوات ضبتها تعد سهلة جدًا على شاشات التلفاز حيث قمنا بوضع تلك الإجراءات البسيطة في عملية ضبط الإشارة في هذه السطور عبر مقطع فيديو قصير ويسهل على الجميع مشاهدته وتعد هذه القناة رائدة على جميع المستويات وهي تبث على مدار الساعة بـ24 ساعة بجودة عالية وبدون تقطيع وفيما يلي التردد .

تردد قناة ام بي سي MBC العراق 2023

القمر نايل سات E7WA عربسات بدر 6

التردد 11315 MHz 11862 MHz

الدرجة 7.3 غرب 26 شرق

القطبية عمودي عمودي

معدل الترميز 27500 27500

معامل تصحيح الخطأ Auto 4/3

التعديل QPSK/DVB-S DVB-S QPSK

تردد قناة ام بي سي MBC العراق الجديد على نايل سات

ولقد وضعنا لكم معلومات عامة MBC العراق حيث تعد الفضائية التي تعد في المرتبة الأولى لدى المشاهدين في العراق ،أنها قناة فضائية تقدم للعائلة العراقية باقة غنية ومتنوعة من البرامج والأعمال الترفيهية والكوميدية والفنية المحلية.

وبحسب ما تم تداوله عبر مواقع الإخبارية، فإن قناة ام بي سي العراق تبدأ في بثها الفعلي وعرض محتوياتها المتنوعة يوم 17 من شهر فبراير الحالي.

قناة MBC العراق 2023

اسم المسلسل موعد العرض الإعادة الأولى الإعادة الثانية حلقات مجمعة ( 5 حلقات متتالية )

ضد مجهول ( مصري ) 5 مساءاً 2 صباحاً 9 صباحاً الأحد بدءاً من 3 صباحاً

على رضا ( تركي ) 6 مساءاً 3.30 صباحاً 11 صباحاً

ابنة السفير ( تركي ) 7 مساءاً 8 صباحاً 12 ظهراً السبت بدءاً من 9 صباحاً

ام بديلة ( عراقي ) 9 مساءاً 5.15 صباحاً 4 مساءاً

وفي نهاية المقالة التي تحدثنها بها حول تردد قناة ام بي سي MBC العراق 2023 الجديد على نايل سات وعرب سات HD ، نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم ، ونشير إلى أننا نقوم يوما في نشر تردادت القنوات المحلية والعربية والقنوات التي يبحث عنها الجمهور العربية .