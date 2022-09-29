سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق الموازية اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في تعاملات اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022، يبحث الكثير من المستثمرين و التجار عن أسعار العملات المختلفة، حيث تتصدر أسعر العملات محركات البحث العالمية في جوجل و مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، لذلك يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار العملات المختلفة بشكل يومي، و في هذه المقالة يرصد لكم سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة في السوق الموازية (السوداء).

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم

واصل سعر الدولار اليوم صعوده في سوريا خلال تعاملات الجمعة 30 سبتمبر/أيلول 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وفاقم انخفاض الليرة السورية من صعوبة المعيشة في سوريا مع ارتفاع مستويات التضخم ومواجهة السوريين لمزيد من الصعوبات في شراء الطعام والكهرباء واحتياجاتهم الأساسية أخرى.

وتأتي مواصلة الدولار لمكاسبه بعدما قام البنك المركزي السوري بخفض سعر صرف الليرة الرسمي إلى 3015 ليرة للدولار، ورغم هذا التخفيض فإن السعر الرسمي ما زال بعيدا جدا عن مستوى السعر في السوق السوداء والمستخدم في معظم الأنشطة الاقتصادية والذي يبلغ أكثر من 4500 ليرة.

وكان السعر الرسمي لليرة قبل الخفض 2814 ليرة للدولار وبذلك تكون العملة الرسمية لسوريا قد فقدت رسميا نحو 7% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليصل إلى 4820 ليرة للشراء، و4850 ليرة للبيع، مقابل 4755 ليرة للشراء، و47850 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

وخسرت الليرة السورية ما يقارب 30% من قيمتها مقابل الدولار خلال الأشهر الـ12 الماضية

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

سجل سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 4655 ليرة للشراء، و4689 ليرة للبيع، مقابل 4545 ليرة للشراء، و45744 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية 5195 ليرة للشراء، و5237 للبيع، مقابل 5071 ليرة للشراء، و5103 للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 1279 ليرة للشراء، و1290 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1309 ليرة للشراء، و1321 ليرة للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 15525 ليرة للشراء، و15647 ليرة للبيع.