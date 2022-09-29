كم سعر غرام الذهب النهاردة الجمعة 30 سبتمبر 2022 في مصر؟

أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022، رصد فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية عمليات بحث واسعة خلال الساعات الماضية عن أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم، و يبحث الكثير من المصريين عن أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري، حيث أسعار الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم تزامناً مع هبوط "النفيس" عالمياً مقابل الدولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم

و حقق سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 1281 جنيها للبيع، و1286 جنيهاً للشراء، مقابل 1281 جنيها للجرام في ختام تداولات أمس، بحسب منصة "egypt.gold-price-today" لرصد أسعار الذهب بمصر.

وسجلت أسعار الذهب الاقتصادي في مصر اليوم نحو 747 جنيها للبيع، و750 جنيها للشراء لعيار 14، وسجل عيار 12 في مصر نحو 641 جنيها للبيع و643 جنيها للشراء، وعيار 9 سجل نحو 388.14 جنيه (19.87 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر خلال مستهل تداولات الجمعة 30 سبتمبر/أيلول 2022 نحو 1121 جنيها للبيع، و1125 جنيهاً للشراء، مقابل 1121 جنيها عند إغلاق تداولات أمس.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 961 جنيهاً للبيع، و964 جنيهاً للشراء، مقابل 961 جنيهًا للجرام عند إغلاق تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في مصر نحو 39.844 ألف جنيه للبيع، و39.986 ألف جنيه للشراء.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر؟

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 8.968 ألف جنيه للبيع، و9 آلاف جنيه للشراء، مقابل 8968 جنيهًا بنهاية تعاملات أمس.



