أسعار الذهب اليوم في السعودية الجمعة 30 سبتمبر 2022..

أسعار الذهب في السعودية في تعاملات اليوم الجمعة 30 سبتمبر أيلول 2022، يبحث الكثير من السعوديين عن أسعار الذهب في تعاملات اليوم في السعودية، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية بتعاملات اليوم رغم تراجع المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

ويرتبط سعر الذهب في السوق السعودي بشكل أساسي بأسعار المعدن الثمين في السوق العالمي.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية إلى 199.57 ريال (52.98 دولار) مقابل 198.25 ريال (52.66 دولار)، أمس،

سعر الذهب عيار 21 اليوم في السعودية

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية (الأكثر تداولاً بالأسواق) إلى 174.62 ريال (46.36 دولار) مقابل 173.48 ريال (46.08 دولار)، أمس.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 في التعاملات الصباحية اليوم في السعودية إلى 149.68 ريال (39.74 دولار) مقابل 148.69 ريال (39.49 دولار)، أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 116.41 ريال (30.91 دولار) مقابل 115.65 ريال (30.72 دولار)، أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السعودية

وزاد سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية إلى 6207 ريالا (1648 دولارا) مقابل 6166 ريالا (1638 دولارا)، أمس.

وارتفع سعر الجنيه الذهب صباح اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) إلى 1397 ريالا (370.90 دولار) مقابل 1388 ريالا (368.60 دولار)، أمس.