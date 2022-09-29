الطاقة "الاسرائيلية" تعلن أسعار الوقود لشهر اكتوبر المقبل

أعلنت وزارة الطاقة "الإسرائيلية"، اليوم الخميس، أن سعر ليتر بنزين 95 أوكتان بحلول تشرين الأول/أكتوبر المقبل سيبقى مشابها لسعره في أيلول/سبتمبر الحالي، أي 6.37 شيكل في الخدمة الذاتية، وإضافة 21 أغورة في الخدمة الكاملة، وفقًا لصحيفة "كالكاليست" العبرية.

وبحسب الإعلان، أدى انخفاض السعر العالمي للبنزين وزيادة سعر الصرف إلى انخفاض سعر الوقود بمقدار 10 سنتات. ومع ذلك، أدت الزيادة في الضريبة الانتقائية على الوقود إلى زيادة السعر بمقدار 10 سنتات - وبالتالي فإن المحصلة النهائية ستبقى دون تغيير.

وقررت مصلحة الضرائب أنه إذا تراوح سعر ليتر البنزين بين 6.25 إلى 6.15، في الشهر المقبل والشهر الذي يليه، فإن ضريبة المحروقات ستنخفض بـ76 أغورة فقط لليتر البنزين، وإذا انخفض سعر ليتر البنزين عن 6.15 أغورة، فإن ضريبة المحروقات ستنخفض بـ50 أغورة فقط.