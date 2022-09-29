فيديو.. ضربة مباشرة من القوات الروسية ضد الجنود الأوكرانيين في خاركيف

أظهرت لقطات مصورة من طائرة مسيرة روسية استهداف مباشر لجنود أوكرانيين في مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا، بواسطة صواريخ أطلقت من راجمة روسية.

وبيّنت اللقطات بعد الضربة التي وصفها ضباط روس بـ"القوية" اتجاه تمركز لجنود أوكرانيين في خاركيف التي تشهد قتالاً عنيفًا، تطاير الجنود لعشرات الأمتار.

وأكد الضباط في تصريحات صحفية لقنوات روسية، أن جميع الجنود من القوات الاوكرانية الذين كانوا يحتمون بالأشجار الكثيفة، تم تحييدهم، بعد رصدهم من قبل طائرة مسيرة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت عبر بيان لها، اليوم، أن الضربات الروسية عالية الدقة على مواقع عسكرية أوكرانية في منطقة "نيكولاييفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية، أسفرت عن مقتل80 عنصرًا مسلحًا.

وذكر البيان، أن القوات الروسية حيدت أيضًا أكثر من 70 جنديا أوكرانيا و14 وحدة من المعدات العسكرية بعد ضربات مباشرة ضدهم في مدينة كوبيانسك بمنطقة خاركوف.

وأكد أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أصابت 8 طائرات مسيرة في مناطق قرى "ألكسندروفكا".

وبدأت العملية العسكرية الروسية الخاصة المتواصلة، في 24 فبراير الماضي، في جميع الأراضي الأوكرانية بعد أن حذرت موسكو نظام كييف من الانضمام إلى حلف الناتو العدو التاريخي لروسيا، وتجاهله لهذه التحذيرات.

وتسبب هذه العملية في مقتل الآلاف من الجنود المشاركين في عملية القتال من الطرفين، بالاضافة إلى تدمير مساحات واسعة للقرى والمدن الاوكرانية، والبنية التحتية لجيش كييف.