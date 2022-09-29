طقس فلسطين: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة خلال الاسبوع المقبل

توقع موقع "طقس فلسطين" أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو حاراً الى شديد الحرارة مع تأثر البلاد بموجة حارة متأخرة ستؤثر على البلاد لثلاثة أيام، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الثلاثة درجات مئوية. مساءاً تنخفض الحرارة مع بقائها مرتفعة.

و يبقى الجو حاراً يوم السبت، و توالي الحرارة رحلتها نحو الارتفاع ليسود جو شديد الحرارة نهاراً في مختلف المناطق وبحدة اقل في المناطق الجبلية العالية. وتصل الحرارة اليوم الى أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو الستة درجات . مع المساء تنخفض الحرارة مع بقاء الحرارة مرتفعة نسبياً.

يوم الأحد، يبقى الجو حاراً في ساعات النهار في مختلف المناطق. ويكون الجو حاراً جداً في المناطق الغورية . مع ساعات المساء يصبح الجو لطيفاً ومنعشاً الى حد كبير خاصة في المناطق الجبلية .

و تبقى الأجواء الحارة نسبياً هي السائدة في ساعات النهار والظهيرة تحديداً، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. وتكون درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو الثلاثة درجات مئوية . ويسود جو حار جداً في المناطق الغورية والبحر الميت. مع المساء يصبح الجو معتدلاً ومريحاً ولطيفاً ومنعشا.

يوم الثلاثاء، يبقى الجو منعشاً، و تبقى الأجواء الصيفية الحارة نسبياً والصيفية العادية عموماً . ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة . وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو الدرجتين مئويتين. مع المساء يصبح الجو معتدلاً جداً مع نسمات هواء منعشة وباردة نسبياً في المناطق الجبلية العالية. والله تعالى أعلى وأعلم.