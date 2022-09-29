النائب حلايقة تدعو إلى الزحف للمسجد الأقصى والرباط فيه لإفشال مخططات الاحتلال

دعت النائب سميرة حلايقة، اليوم الخميس، للزحف للمسجد الأقصى المبارك والرباط والاعتكاف في ساحاته وإحياء الفجر العظيم، والتصدي لاقتحامات المستوطنين وإفشال مخططات الاحتلال التهويدية.

وقالت حلايقة إنه وفي ظل الخطر الكبير المحدق بالأقصى أصبح من الواجب على كل مسلم وعلى كل فلسطيني حر الزحف والمرابطة في الأقصى في كل الأوقات وكل الأيام وعلى مدار السنة، للدفاع عنه ورد كيد المغتصبين الصهاينة.

وأكدت أنه لا يجوز الصمت بأي حال أو السكوت على الانتهاكات المتكررة والمتصاعدة في باحات الأقصى المبارك، والتي أصبحت لا تعد ولا تحصى.

وأضافت أنه إذا كان المسلمون لا يقدرون أهمية الأقصى وقيمته الدينية والعقائدية، عليهم أن يدركوا الخطر الكبير الذي يهدد مستقبل الأمة ومقدساتها.

ودعت شخصيات ومؤسسات مقدسية، إلى الرباط وشد الرحال للمسجد الأقصى، يوم غد الجمعة، 30 سبتمبر، والمشاركة في حملة الفجر العظيم وأداء صلاتي الفجر والجمعة في رحابه.

وأكدت على ضرورة الحشد والمشاركة في الفجر العظيم؛ لمواجهة مخططات الاحتلال لتهويده، وتقسميه زمانيا ومكانيا، في ظل تصاعد اقتحامات المستوطنين.

وشهد الأسبوع الحالي سلسلة من اقتحامات المستوطنين بأعداد كبيرة، في ذكرى ما يسمى رأس السنة العبرية، وسط تصدي المرابطين والمرابطات داخل المسجد وعلى أبوابه وفي محيطه، حيث أصيب خلالها عدد منهم واعتقل آخرين.

اقتحامات عاتية

ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة انطلاق موجة عاتية أخرى من العدوان الاستيطاني على المسجد الأقصى من اقتحامات ونفخ في البوق، والرقص واستباحة المسجد سعيا لتهويده بشكل كامل وفرض واقع جديد فيه.

وسيصادف يوم الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022 ما يسمى "عيد الغفران العبري"، ويشمل محاكاة طقوس "قربان الغفران" في "الأقصى"، وهو ما تم بالفعل دون أدوات في العام الماضي.

ويحرص المستوطنون فيما يسمى "يوم الغفران" على النفخ في البوق والرقص في "كنيسهم المغتصب" في المدرسة التنكزية في الرواق الغربي للأقصى بعد أذان المغرب مباشرة، ولكون هذا العيد يوم تعطيل شامل لمرافق الحياة، فإن الاقتحام الأكبر احتفالاً به سيأتي الخميس 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وستشهد الأيام من الاثنين 10-10 وحتى الاثنين 17-10-2022 ما يسمى “عيد العُرُش” التوراتي، ويحرص المستوطنون خلاله على إدخال القرابين النباتية إلى الأقصى، وهي أغصان الصفصاف وسعف النخيل وثمار الحمضيات وغيرها.

وتأتي حملة "الفجر العظيم" لاستنهــاض الهمم والمشاركة الواسعة في صلاة الفجر، وعادت في واقع شهدت تغييرات ميدانية وسياسية، في سياق الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، حتى أصبح حضورها مرتبطاً بقداسة “إرث الشهداء”، كما تقول الدعوات الشبابية الأسبوعية.

وانطلقت “الفجر العظيم” لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في نوفمبر 2020؛ لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكرر له، ومحاولات تهويده، وأداء الطقوس التلمودية فيه، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك.