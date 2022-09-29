القائد النخالة يعزي باستشهاد الشهيد خازم ويشيد بصمود والده

هاتف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة مساء اليوم والد الشهيد البطل عبد الرحمن خازم والذي ارتقى إلى العلا في اشتباك مسلح خاضه مع قوات الاحتلال بعد حصاره في مخيم جنين.

وقدم القائد النخالة التعازي للقائد فتحي خازم والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن باستشهاد المجاهد عبد الرحمن الذي كان أحد ابطال المقاومة والجهاد في مدينة جنين ومخيمها.

وقد أثني الأمين العام للحركة على صمود وصبر القائد فتحي خازم معبراً عن فخره واعتزازه بهذا القائد العظيم الذي يعتبر نموذجاً للتضحية ومن جنرالات الصبر والعطاء.

وأكد القائد النخالة في اتصاله ان حركة الجهاد الإسلامي بكل مكوناتها تفخر بهؤلاء الشهداء الأبطال عبد الرحمن خازم ومحمد براهمة "الونة" وأحمد علاونة ومحمد أبو ناعسة, وتعتبر الحركة أن دماءهم الطاهرة هي وقود يضيئ الطريق أمام شعبنا والذي يوصلنا إلى تحرير فلسطين من هذا الاحتلال المجرم.

من جانبه رحب القائد فتحي خازم والد الشهيدين البطلين رعد وعبد الرحمن بتواصل الأمين العام معهم وأكد أن تضحياتهم وأبناءهم في سبيل الله رخيصة وفي سبيل تحرير فلسطين معبراً عن شكره واعتزازه بالأمين العام القائد النخالة وبحركة الجهاد التي تقف دوماً إلى جانب أبناء شعبها.