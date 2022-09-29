استهداف مركبات للمستوطنين في مناطق عدة بالضفة الغربية

شهدت الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الخميس، عملية إطلاق نار واستهداف مركبات المستوطنين في عدد من المناطق، واندلعت خلالها مواجهات أخرى.

وفي الخليل، أطلق مقاومون فلسطينيون النار تجاه مركبات للمستوطنين في منطقة الخليل جنوب الضفة الغربية، فيما انسحب المقاومين من المكان بسلام.

وأكد جيش الاحتلال حدوث عملية إطلاق نار جديدة، عندما فتح فلسطينيون النار على مركبة للمستوطنين في "حفات غال" بالقرب من مستوطنة "كريات أربع".

وفي سياق متصل، أشعل مجموعة من الشبان النار قرب مستوطنة "تينا" قرب مدينة الظاهرية جنوب الخليل.

وفي بيت لحم، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوب شرق المدينة.

وتأتي المواجهات بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الطفل ريان ياسر علي سليمان (7 أعوام)، إثر مطاردته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم، ما أدى لإصابته بنوبة من الهلع والخوف أدت لاستشهاده على الفور.

وفي قلقيلية، رشق مجموعة من الشبان حافلة للمستوطنين بالحجارة قرب مستوطنة معاليه شمرون شرق قلقيلية، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال.

وفي القدس المحتلة، أطلق قوات الاحتلال قنابل الغاز صوب مركبات الأهالي عند مدخل بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وشهدت الضفة الغربية تطورات ميدانية في ال24 ساعة الأخيرة، تصاعدت خلالها المواجهات مع قوات الاحتلال بعد استشهاد 4 مقاومين في جنين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 30 عملاً مقاوماً في الضفة خلال 24 ساعة، بينها عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة وحارقة صوب قوات الاحتلال.