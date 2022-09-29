تقارير.. تراجع أسهم شركة آبل الأمريكية إلى 4.5%

ذكرت تقارير لوسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن أسهم شركة آبل الأمريكية سجلت تراجعًا بنسبة 4.5% في تعاملات اليوم.

وبحسب ما تم تداوله، فإن هذا التراجع جاء بعد أن قام محللو بنك أوف أمريكا بتخفيض تصنيف السهم.

وقال المحللون إنهم يتوقعون "طلبا أضعف من المستهلكين" خلال العام المقبل مشيرين إلى تحديات الاقتصاد الكلي، وقام المحللون بخفض تصنيفهم من شراء إلى محايد، كما خفضوا السعر المستهدف من 185 دولارا إلى 160 دولارا للسهم.

وطلبت شركة "آبل" من بعض الموردين - بحسب صحيفة بلومبرغ- التخلي عن خطط زيادة الإنتاج لجهاز "iPhone 14" الجديد بعد أن فشلت في رؤية ارتفاع الطلب كما كان متوقعا، ما ساهم بتراجع سهم الشركة.