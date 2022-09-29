دمشق: "الجهاد" تلتقي مسؤولاً رفيعاً بحزب البعث العربي الاشتراكي 

إلتقى وفد من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بالساحة السورية، اليوم، رئيس مكتب الاتصال القومى لحزب البعث العربي الاشتراكي والأمين القطرى المساعد لحزب البعث اليمني السفير نايف القانص، بمكتبه في دمشق.

وضم وفد حركة الجهاد الإسلامي ممثلها في سوريا إسماعيل السنداوي، ومسؤول مكتب العلاقات إبراهيم موعد.

وتباحث الجانبان في الوضع السياسي على الساحة الفلسطينية، وتصاعد حالة المقاومة في الضفة الغربية، وإنجازات معركة (وحدة الساحات).

بدوره، أثنى السفير القانص على أداء حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، العسكري والسياسي، مشيداً بمواقفها من القضايا العربية والإسلامية، وكيف إستطاعت أن تكسب ثقة وتأييد الجماهير الفلسطينية والعربية بمصداقيتها وشفافيتها في التعاطي مع القضايا الإستراتيجية في المنطقة.