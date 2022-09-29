الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال المسؤولية عن جريمة استشهاد الفتى سليمان

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، "إن الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الطفل ريان سليمان، جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي، وهي تعبير عن مستوى الانحطاط الأخلاقي لدى جيش الاحتلال".

وأدانت الوزارة في بيان لها، جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق الطفل الشهيد ريان ياسر سليمان (7 أعوام)، جراء سقوطه من علو، أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، والمحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية ظهر اليوم، عن استشهاد الطالب ريان ياسر سليمان (7 أعوام)، جراء سقوطه بعد ملاحقة قوات الاحتلال للطلبة في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.